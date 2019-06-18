بوشناف يبحث مع وفد من مرزق الوضع الأمني في المنطقة والجنوب بالكامل

بحث وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، إبراهيم بوشناف، أمس، مع وفد من حكماء وأعيان بلدية مرزق، الأوضاع الأمنية بالجنوب، وعلى رأسها أوضاع بلدية مرزق، وكافة المشاكل والعراقيل في البلدية والمنطقة.

وخلال اجتماع عقد في ديوان وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، أكد بوشناف أنه لن يتوانى عن تقديم كافة الدعم لأهالي الجنوب، مشددا على ضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي المترابط في المنطقة، وتكثيف الدعم للأجهزة الأمنية، بما يكفل القبض على أي مطلوب، وتقديمه للعدالة.

من جانبه أكد الوفد دعمه لكافة الأجسام الشرعية، متمثلة في مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه من الحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة.

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