ملف الجوازات على طاولة وزارة الداخلية

بحث وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب جمعة غريبة، ضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين في استخراج جوازات السفر الخاصة بهم، والعمل على حلحلة كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه مصلحة الجوازات والجنسية.

وتطرق الإجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس إلى مناقشة أوضاع العمالة الوافدة والأجانب وضرورة تسوية أوضاعهم من حيث الإقامة والتأشيرات والعمل وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة ودراسة العمل على سد احتياجات السوق المحلية للعمالة بما يساهم في تخفيض أسعار اليد العاملة في السوق الليبية.

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