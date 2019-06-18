ليبيا تحتل المرتبة 162 في مؤشر حرية الإعلام

احتلت ليبيا المرتبة الثانية والستين بعد المئة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود لهذا العام.

وقالت المنظمة إن عشرين صحفيا قتلوا منذ ألفين وأحد عشر، في ظل عدم الاستقرار السياسي، وغياب الأمن، والصراع المفتوح، ما جعل الصحفيين يخاطرون بحياتهم أثناء ممارسة مهنتهم.

وأشارت المنظمة إلى أن المناخ في ليبيا يتميز بإفلات أعداء الإعلام من العقاب، ما أدى إلى إفراغ البلد من صحفييه ومن وسائل الإعلام التي أجبرت على اللجوء خوفا من الاعتداءات، معتبرة أن الرغبة المتزايدة لجميع أطراف النزاع في تكميم حرية الإعلام جعل مهمة الفاعلين في مجال الإعلام أكثر خطورة.

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