ضبط مُروِّج للمخدرات في طرابلس

كشفت فرقة التحري والقبض بمكتب تحريات طرابلس التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عن ضبطها لشخص ليبي الجنسية يقوم ببيع وترويج حبوب الهلوسة وبحوزته 6350 قرصا من المواد المخدرة و7 قطع من مخدر الحشيش.

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق على فيسبوك إنه وبالتحقيق مع المجرم اعترف بملكيته للمواد المضبوطة والتي قال إنها مستجلبة من إحدى الدول الأوروبية، وأشارت الوزارة إلى أنها قد اتخذت الإجراءات القانونية حياله وتمت إحالته إلي نيابة جرائم مكافحة المخدرات للنظر فيها حيث أن الجريمة تقع ضمن صلاحياتها القانونية.

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