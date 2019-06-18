اللواء الحاسي: تطور دراماتيكي على أرض المعركة بطرابلس خلال يومين

أعلن اللواء عبد السلام الحاسي، قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي، أن قواته بدأت أمس الاثنين التأهب لتحقيق تقدم على الأرض خلال اليومين المقبلين.

وحسبما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أشار الحاسي إلى أن الاشتباكات مستمرة بشكل يومي في معظم محاور القتال حول العاصمة طرابلس.

مؤكدًا أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية على اتصال يومي مع قوات الجيش.

وقال قائد مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الوطني الليبي: “ستسمعون أخبارًا جيدة وطيبة خلال اليومين المقبلين، فهناك مواقع قوات الجيش ثابتة فيها في مواجهة الميليشيات، وهناك مواقع أخرى كثيرة تتقدم فيها قوات الجيش على الأرض”.

وردًا على ما يتردد عن تأخر الحسم العسكري في معارك طرابلس، أوضح الحاسي: “هذه ليست رحلة سياحية، معنويات الجنود ممتازة، والأمور على ما يرام في جانبنا”.

واختتم قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية تصريحاته بأن المعارك لتحرير العاصمة مستمرة وفقًا للخطة الموضوعة زمانيًا ومكانيًا.