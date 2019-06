المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنّهُ تم صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18/6/2019م إجراء أعمال الصيانة لأبراج الضغط العالي التي سقطت خلال الأيام الماضية بالمنطقة الجنوبية، التي سببت تذبذبًا في التيار الكهربائي.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى أنه من المتوقع استكمال العمل خلال الأيام القليلة القادمة في أبراج الضغط العالي.

وتعاني الشركة منذ فترة من الاعتداءات المتكررة على موظفيها وإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية بشكل متواصل وممنهج، حيث تم تدمير ما يقارب 350 برج بالكامل من أبراج الضغط العالي بالمنطقة الجنوبية جهد 400 ك.ف من أصل 450 برجا.

The post «العامة للكهرباء» تبدأ إجراء الصيانة لأبراج الضغط العالي بالجنوب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية