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خلال لقائه بمعيتيق.. الحداد: نحقق تقدماً في جميع محاور القتال بضواحي طرابلس

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ناقش عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الاثنين مع القيادي العسكري بمدينة مصراتة وآمر المنطقة العسكرية الوسطى التابعة للرئاسي محمد الحداد الوضع العسكري وسير العمليات في كل محاور القتال بضواحي العاصمة طرابلس.

جانب من اجتماع معيتيق والحداد

اللواء الحداد أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق على أن القوات التابعة لحكومة الوفاق ومن وصفهم بـ”القوة المساندة” تخوض معارك الدفاع على العاصمة وفق الخطط العسكرية الموضوعة وتحقق تقدماً في كل المحاور.

يشار إلى أن القوات المسلحة لازالت تتمركز في مواقعها جنوب العاصمة طرابلس بعد تقدمها اليها شهر ابريل الماضي ، هذا وقد أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية اللواء ركن عبدالسلام الحاسي بأن وحداته العسكرية تستعد لتحقيق تقدم على الارض نحو وسط العاصمة الايام المقبلة.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • واضح هذا التقدم فى مصيدة مطار طرابلس وانتحار المليشيات المكسحة وبالامس راينا زيارةالحاسى للقربولى فى شرق طرابلس مما يؤكد تقدم المليشيات المسلحة للخلف الى وسط العاصمة نسميه نحن تقهقر ايها الاغبياء

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