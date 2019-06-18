الثني يطلع على أوضاع ومشاكل شبكات الصرف الصحي في بنغازي

اطلع رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، أمس على أوضاع شبكات الصرف الصحي بمدينة بنغازي، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية، عوض الدرسي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري.

حيث استعرض رئيس الحكومة الموقف الحالي لشبكة الصرف الصحي، مؤكدا على ضرورة وضع الحلول للشبكة في القريب العاجل، وأنه سيوفر كافة الإمكانيات لحلحلة كافة العراقيل بالخصوص.

كما حضر الاجتماع أيضا مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي ببنغازي، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

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