السويحلي يشيد بمبادرة السراج ويعلق: دحر العدوان على طرابلس له الأولوية الوطنية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي إن المبادرة السياسية التي طرحها رئيس الرئاسي فائز السراج تضمنت نقاطاً مهمة.

السويحلي لفت في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الاثنين إلى أن مبادرة السراج قد تشكل إطاراً لحوار شامل يشارك فيه طيف سياسي ومجتمعي عريض لبلورة رؤية متكاملة لإنهاء الصراع على السلطة وترسيخ مفاهيم الدولة المدنية الديمقراطية.

وإختتم رئيس مجلس الدولة تدوينته بالقول :”يبقى دحر العدوان على طرابلس وإجتثاث مشروع عودة الاستبداد له الأولوية الوطنية الأهم لتحقيق ذلك”.

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