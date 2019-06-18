وفاة شخص في هجوم على قافلة إغاثية

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة وفاة أحد سائقي شاحنات قافلة إغاثية محملة بالمساعدات سيَّرتها الحكومة لبلديات المنطقة الغربية.

وقال العريبي إنَّ القافلة تعرّضت لهجوم إجرامي بالقرب من منطقة جندوبة غير المأهولة بالسكان جنوب غريان، معربا عن تعازي الحكومة ورئيسها لأسرة الفقيد وذويه موضحا أن القافلة اتجهت لتلك المنطقة بموكب يرافقها للحماية من قبل القوات المسلحة، موضحا أن هذه القافلة كانت محملة بالوقود والمحروقات والزيوت وغاز الطهي ومولدات الكهرباء، إضافة إلى المواد الغذائية والطبية المشتملة على الأدوية والمعدات الطبية ومن بينها أسطوانات أكسجين طبي.

وأكد العريبي أن القافلة اشتملت أيضا على بعض الدعم اللوجستي واحتياجات مديريات الأمن وفروع الإدارات العامة بتلك المنطقة والمتمثلة في إدارة البحث الجنائي والدعم المركزي، والمقدمة من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة.

وشدد العريبي أن الحكومة المؤقتة، تعمل بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات على تغذية محطات وقود مختلف بلديات المنطقة الغربية التابعة للحكومة المؤقتة، والتي ترسل إليها من مستودع راس المنقار في مدينة بنغازي، بعد منع حكومة الوفاق المحروقات عن البلديات التي خرجت عن سيطرتها.

واتهم العريبي المجلس الرئاسي بالوقوف وراء هذه الحادثة من خلال شراء ذمم من وصفهم بـ”المندسين والخلايا النائمة”، محملا وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مسؤولية هذا العمل التخريبي، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتركيع البلديات الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة والتي تؤمنها القوات المسلحة.

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