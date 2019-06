لواء مصري سابق : ” السراج”  يعيش في طرابلس بحماية الميليشيات المسلحة

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق للجيش المصري، إن أي ضرر يؤثر في ليبيا يؤثر على مصر.

وأضاف فرج، في تصريحات تليفزيونية له، أن ” حجم السلاح الذى يوجد في ليبيا أكثر مما نتوقع”، مؤكدا أن رئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج يعيش في طرابلس بحماية الجماعات المسلحة”.

وأكمل فرج، أن “السراج يرفض التفاوض مع حفتر، و لا يريد اقامة انتخابات لأنه يعلم ان الشعب الليبي لم يختاره”.

