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لواء مصري سابق : ” السراج”  يعيش في طرابلس بحماية الميليشيات المسلحة

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق للجيش المصري، إن أي  ضرر  يؤثر في ليبيا يؤثر على مصر.

وأضاف فرج، في تصريحات تليفزيونية له، أن ” حجم السلاح الذى يوجد في ليبيا أكثر مما نتوقع”، مؤكدا أن  رئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج  يعيش في طرابلس بحماية الجماعات المسلحة”.

وأكمل فرج، أن “السراج يرفض التفاوض مع حفتر، و لا يريد اقامة انتخابات لأنه يعلم ان الشعب الليبي لم يختاره”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • .واهم يا شنوبى اذا اعتقدت ان تعيش فى امان فانت تعيس وخيبان فالذئاب ليس لها امان وسأذكرك بمثل واضح لما اقول عندما اعاد السادات نشاط الجماعات الاسلامية لينتقم من الاشتركيين والشيوعين الذين قادوا انتفاضة 18 و 19 يناير 1977 وسمح لهم بالسيطرة على النقابات والاتحادات الطلابية فردوا له الجميل وقتلوه فى يوم النصر فى 6 اكتوبر 1981 واتوقع نهاية السراج على يد هذه المليشيات الا اذا قبض عليه الجيش قبل ان يقتلوه

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