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قطر ترحب بمبادرة السراج وتطالب بوقف تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحبت دولة قطر  أمس الاثنين بالمبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للخروج من الأزمة الحالية والتى طالب فيها بحوار سياسي مع استمرار قتال قواته للقوات المسلحة في طرابلس. 

وزارة الخارجية القطرية أعربت في بيان لها أطلعت عليه صحفية المرصد عن أملها في أن تتجاوب الأطراف الليبية كافة مع المبادرة الداعية إلى عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

كما أعربت عن تطلعها إلى دعم المجتمع الدولي للمبادرة وإدانة كافة أشكال ما وصفته بـ: الاعتداء التي يتعرض لها المدنيون في طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ووضع الضمانات والآليات الدولية المناسبة التي تضمن الالتزام بعدم معاودة ما وصفته بـ”العدوان المسلح” مرة أخرى وبالكف عن ترويع المدنيين الآمنين على حد زعمها .

وجدد البيان دعم دولة قطر لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ولاتفاق الصخيرات ومساندتها لإرادة الشعب الليبي في سبيل بناء دولة القانون والمؤسسات التي تتسع لجميع القوى السياسية دون إقصاء لأي طرف.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • نملة قطر والداعرة تركيا وبريطانيا وايطاليا وغسان قطر سلامة بعد ما قبض الثمن منهم هم من يدعون مبادرة شنابو فاسد السراق التى تعتمد باختصار على استبعاد الجيش الوطنى المسيطر على 90% من مساحة ليبيا ومجلس نواب الشعب فى طبرق وعقد مؤتمر جامع لجماعة الاخوان الارهابية من كل مكان مع بعض المرتزقة من الصحفيين والسياسين الخونة والعملاء للخارج مثل الكزة وتقوم وسائل اعلامهم المضللة بتصوير المؤتمر انه بشمل كل الليبيين اخراج سلامة الذى مسح مؤخرته بها ويفخر بما فيها من خرة وهو مسخرة ولكن تسويق المسرحية الهزلية فشل فى جذب اخرين غير المذكورين اعلاه ولكن هذه المباردة اثبتت ان عملية تحرير طرابلس كانت ضرورية لانها اجهدت ما يسمى المؤتمر الجامع فى غدامس يجمع الاخوان المفلسين لشرعنة المليشيات واقصاء مجلس النواب باخراج المجرم المرتشى غسان قطر والحمد لله تم اجهاض المؤامرة وتغيرت الاوضاع على الارض لصالح الجيش الوطنى وانفضح امر مليشيات السراق الاجرامية والنصر قادم باذن الله ليجتمع الشرفاء مع قواتهم المسلحة فى وسط طرابلس بعد دحر المليشيات الارهابية وذبح الخرفان فى مصراطة بعد زوال الاحتلال الصهيونى الاخوانى عنها

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  • حتى نملة قطر طلع لها اسنان دويلة حقيرة يتم تداول السلطة فيها بانقلاب الابن على ابوه بمساعدة موزة حمالة الحطب امرأت ابولهب حمد الذى اشعل النار فى ليبيا فى 2011 ودفع الرشى للرئيس الفرنسى ساروكوزى واشترى جامعة الدول العربية حيث كان امينها العام عمرو موسى عميل الصهاينة اعطى ضوء اخضر للناتو بالمخالفة لقررات الجامعة يجب ان تكون بالاجماع ولمن 5 مليون دولار مكافأة نهاية خدمة تسهل المهمة لتدمير ليبيا مع انه كان قبلها بشهور قليلة فى مؤتمر القمة العربية بسرت ضحك ضحكة صفراء مع الزعماء العرب وهو يضمر لهم الشر وعلى عكس اغنية شعبولا ان احب اسرائيل واكره عمرو موسى وحتى لا تفهموا خطأ فان اسرائيل هو نبى الله يعقوب بن اسحاق ابن ابراهيم وابوسيدنا يوسف عليهم جميعا السلام ونحن نحب جميع الانبياء الذين اطفاهم الله ونكره دولة اسرائيل العنصرية التى تخالف تخالف قيم نبى الله اسرائيل عليه السلام فهو موحد بالله ابا عن جد

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