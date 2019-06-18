قطر ترحب بمبادرة السراج وتطالب بوقف تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس

ليبيا – رحبت دولة قطر أمس الاثنين بالمبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للخروج من الأزمة الحالية والتى طالب فيها بحوار سياسي مع استمرار قتال قواته للقوات المسلحة في طرابلس.

وزارة الخارجية القطرية أعربت في بيان لها أطلعت عليه صحفية المرصد عن أملها في أن تتجاوب الأطراف الليبية كافة مع المبادرة الداعية إلى عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة وصولاً إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.

كما أعربت عن تطلعها إلى دعم المجتمع الدولي للمبادرة وإدانة كافة أشكال ما وصفته بـ: الاعتداء التي يتعرض لها المدنيون في طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) ووضع الضمانات والآليات الدولية المناسبة التي تضمن الالتزام بعدم معاودة ما وصفته بـ”العدوان المسلح” مرة أخرى وبالكف عن ترويع المدنيين الآمنين على حد زعمها .

وجدد البيان دعم دولة قطر لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ولاتفاق الصخيرات ومساندتها لإرادة الشعب الليبي في سبيل بناء دولة القانون والمؤسسات التي تتسع لجميع القوى السياسية دون إقصاء لأي طرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية