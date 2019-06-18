المستشار بوشناف يناقش مع أعيان بلدية مرزق الأوضاع الأمنية في المدينة

ليبيا – استقبل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الإثنين وفداً من حكماء وأعيان بلدية مرزق.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لداخلية المؤقتة كافة الأوضاع الأمنية بالمنطقة الجنوبية وعلى رأسها أوضاع بلدية مرزق وكافة المشاكل والعراقيل التي تعتري العمل في البلدية والمنطقة.

ومن جهته،أكد الوفد دعمه لكافة الأجسام الشرعية متمثلة في مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه من الحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة إلى وزارة الداخلية وأجهزتها.

وشدد الوفد على أن بعض الخروقات الأمنية التي تحدث بين الفنية والأخرى لا تمثل البلدية وأهلها،لافتين إلى ضرورة تقديم المزيد من الدعم لمديرية الأمن والأقسام التابعة لها لمنع مثل هذه الخروقات التي تحدثها الجماعات الإجرامية التي تحاول زعزعة الاستقرار بعد تحرير المنطقة من قبل الجيش وتأمينها من قبل وزارة الداخلية.

ومن جانبه، أكد المستشار بوشناف أنه لن يتوان عن تقديم كافة الدعم لأهل الجنوب ، مشدداً على ضرورة المحافظة على النسيج الاجتماعي المترابط في المنطقة وتكثيف الدعم للأجهزة الأمنية بما يكفل القبض على أي مطلوب وتقديمه للعدالة.

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