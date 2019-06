دوريات أمنية للكتيبة 178 مُشاة لحماية الحدود الليبية التشادية في عدد من المدن

قامت وحدات تابعة لكتيبة 178 مشاة لحماية الحدود الليبية التشادية التابعة للجيش بدوريات أمنية مكثفة على الحدود الليبية مع دولتي تشاد والسودان.

وأكدت كتيبة 178 مشاة لحماية الحدود الليبية التشادية ضبط الحدود وتأمينها على أكمل الوجه، ورجوع بعض الوحدات إلى نقطة التمركز في بلدية ربيانة.

وشملت دوريات بلدية ربيانة واستمرت و الحدود الممتدة من جبال كلنجا إلى سيف 16 إلى منطقة السّارة.

