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دوريات أمنية للكتيبة 178 مُشاة لحماية الحدود الليبية التشادية في عدد من المدن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قامت وحدات تابعة لكتيبة 178 مشاة لحماية الحدود الليبية التشادية التابعة للجيش بدوريات أمنية مكثفة على الحدود الليبية مع دولتي تشاد والسودان.

وأكدت كتيبة 178 مشاة لحماية الحدود الليبية التشادية ضبط الحدود وتأمينها على أكمل الوجه، ورجوع بعض الوحدات إلى نقطة التمركز في بلدية ربيانة.

وشملت دوريات  بلدية ربيانة واستمرت و  الحدود الممتدة من جبال كلنجا إلى سيف 16 إلى منطقة السّارة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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