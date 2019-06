قام مـدير أمـن سـرت عـميد الـصديق بـن سـعود ، اليوم الثلاثاء، بـزيارة تـفقديه لـمركز شـرطة زمزم الـتابع لـمديرية أمـن سـرت والغرفة العمليات بمنطقة زمزم .

وأطلع مدير أمن سرت خـلال زيـارته عـلى سـير الـعمل داخـل الـمركز الشرطة والــوقوف على الـجهود الـتي يـبذلها أعـضاء الـمركز.

وقرر مدير أمن سرت تشكيل وحدة مرور والترخيص بمنطقة زمزم لتسهيل إجراءات الموطنين داخل المنطقة.

