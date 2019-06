وكيل وزير” تعليم الوفاق”: انتظام الدراسة في 35 مدرسة بالعاصمة

تابع وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام بوزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، صباح اليوم الثلاثاء، سير العملية التعليمية ميدانياً بعدد من المرافق التعليمية بالبلدية، حيث قام بزيارة مدرسة راية الإسلام للتعليم الأساسي ومقر ديوان مراقبة التعليم بالبلدية.

والتقى جمعة مع عدد من التلاميذ واستمع لملاحظاتهم والمشاكل التي تواجههم وحثهم على الجد والاجتهاد في الدراسة.

وأكد جمعة على انتظام الدراسة في عدد 35 مدرسة من أصل 40 مدرسة مبيناً أسباب توقفها في الخمس مدارس الباقية والذي أوضح أنه كان بسبب الحرب الدائرة جنوب العاصمة.

