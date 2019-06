قام رئيس قسم متابعة شؤون مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين ورئيس قسم المنظمات المحلية والدولة بمكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية رفقة السفير الإيطالي لدى ليبيا بزيارة لمركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء.

وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أن ” الزيارة تأتي للوقوف على أوضاع المهاجرين داخل المركز والصعوبات والعراقيل التي تواجه المركز وتوفير الاحتياجات الضرورية واللازمة وتكثيف الجهود والتعاون المشترك وإمكانية ترحيلهم إلى بلداهم الأصلية”>

The post وكيل ” داخلية الوفاق” و السفير الإيطالي يزوران مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بتاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية