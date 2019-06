مدير أمن الجفارة يناقش وضع خطة أمنية داخل المنطقة

عقد مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر إلطيف اليوم الثلاثاء اجتماع برؤساء مركز شرطة العزيزية والسوانى والساعدية والكريمية ووحدة معلومات السوانى والكريمية وبحضور عدد من أعضاء الشرطة والموظفين وشرطة النجدة.

وشهد الاجتماع مناقشة وضع خطة أمنية للحفاظ على الأمن داخل المنطقة والمجاهرة به، وكما تم التطرق لموضوع المتغيبين عن العمل نتيجة الاشتباكات المسلحة ومباشرة أعمالهم والالتحاق بأقرب مركز شرطه خارج مناطق الاشتباكات والتي تعتبر مناطق عسكرية.

