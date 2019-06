المتوسط

قام ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلوم بمديرية أمن مطروح، اليوم الثلاثاء، بضبط 53 مهاجرا غير شرعيا، حاولوا التسلل إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، أنه تلقى إخطارا بضبط المتسللين قبل مغادرتهم البلاد إلى ليبيا، مضيفا أنه تم تحرير محضر بالخصوص، وجار عرضهم على النيابة المختصة.

