صور ..دوريات مكثفة لكتيبة 178 مُشاة لحماية الحدود الليبية التشادية

العنوان_ربيانة

قامت وحدات تابعة لكتيبة 178 مُشاة لحماية الحدود الليبية التشادية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بدوريات أمنية مكثفة على الحدود الليبية مع دولتي تشاد والسودان.

هذا وقد شملت دوريات التي انطلقت من بلدية ربيانة واستمرت لمدة أسبوع كامل، الحدود الممتدة من جبال كلنجا إلى سيف 16 إلى منطقة السّارة، لمحاربة ظاهرة التهريب والقضاء على العصابات الحرابة، والهجرة غير الشرعية بشكل كبير.

وكانت قد سيّرت كتيبة 178 مُشاة لحماية الحدود الليبية التشادية دوريات في وقت سابق، رفقة وحدات تابعة لها من مدينة الكفرة، للقضاء على عصابات لتهريب البشر، وتأمين صحراء شاسعة الممتدة حوالي 1000كيلومتر من مثلث المصري حتى التشادي.

وأكدت كتيبة 178 مُشاة لحماية الحدود الليبية التشادية ضبط الحدود وتأمينها على أكمل الوجه، ورجوع بعض الوحدات إلى نقطة التمركز في بلدية ربيانة.

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