أظهر مؤشر passport index العالمي، ارتفاع قوة جواز السفر الليبي عالميا في عام 2019 مقارنةً مع العام الماضي 2018.

وأوضح تقرير المؤشر المتخصص في قياس قوة وصلاحيات جوازات سفر بلاد العالم، والصادر في يونيو 2019 عن مؤسسة Henley ارتفاع قوة جواز السفر الليبي درجتين ليحتل المركز 98 عالميا بدلا من المركز 100 في 2018.

وبين مؤشر passport index، أن حامل الجواز الليبي يمكنه الوصول إلى 40 دولة دون تأشيرة بينما بقية الدول تطلب تأشيرة مسبقة قبل السفر إليها.

ومن بين الأربعين دولة التي لا تطلب تأشيرة لحامل جواز السفر الليبي هناك من يسمح بعبور أراضيها وهناك من يشترط الوصول للمطار فقط من ثم يحتاجُ إلى تأشيرة ليدخل أراضيها، ومعظم هذه الدول وفقاً للمؤشر هي دول الجوار لليبيا ودول أفريقية ولاتينية، مثل الجزائر وبنين وتونس والأردن والإكوادور وهاييتي وماليزيا وموريتانيا وفلسطين.

وترتبط قوة جواز السفر بمعايير كثيرة خاصة بالدولة، مثل قوتها الدبلوماسية ونفوذها السياسي وتماسكها الاقتصادي، مما يتيح لسكانها التنقّل وفقاً لهذه المميزات حول العالم بعناء أقل، وبإجراءات أسهل وأبسط.

ويصنّف المؤشر جواز السفر وفقاً لـ 4 عناصر أساسية هي: عدد الدول التي يمكن لحامل الجواز الذهاب إليها دون تأشيرة، كون الدولة عضواً في اتحاد إقليمي أو عالمي، والفترة التي يُمكن لحامل الجواز الإقامة بها في البلاد التي يزورها، والرسوم التي تفرض على حامل جواز السفر.

The post ارتفاع قوة جواز السفر الليبي درجتين مقارنة بالعام الماضي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية