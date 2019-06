مالطا تعلن استعدادها لاستئناف عمل سفارتها في طرابلس

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق صباح اليوم الثلاثاء سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا ” تشارلز صاليبا”، والوفد المرافق له الذي يضم كل من المدير العام للشؤون السياسية والاتحاد الأوروبي ” ماريا كاملير”، منسق مكتب رئيس الوزراء ” نيفيل جافا”، منسق الشؤون اللوجستية بالحكومة المالطية ” كينيث كاميلير”.

وأعرب معيتيق خلال اللقاء عن أمله في عودة حركة النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين .

و أبدى سفير مالطا خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعداد بلاده استئناف عمل سفارتها في طرابلس والرغبة في استمرار العمل المشترك في مختلف المجالات و تفعيل عمل اللجان المشتركة.

