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مالطا تعلن استعدادها لاستئناف عمل سفارتها في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق صباح اليوم الثلاثاء سفير جمهورية مالطا لدى ليبيا ” تشارلز صاليبا”، والوفد المرافق له الذي يضم كل من المدير العام للشؤون السياسية والاتحاد الأوروبي ” ماريا كاملير”، منسق مكتب رئيس الوزراء ” نيفيل جافا”، منسق الشؤون اللوجستية بالحكومة المالطية ” كينيث كاميلير”.

وأعرب معيتيق خلال اللقاء عن أمله في عودة حركة النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين .

و أبدى سفير مالطا  خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعداد بلاده استئناف عمل سفارتها في طرابلس والرغبة في استمرار العمل المشترك في مختلف المجالات و تفعيل عمل اللجان المشتركة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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