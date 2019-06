المتوسط

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الليبي، اليوم الثلاثاء، قافلة إنسانية تحمل مساعدات غذائية وغير غذائية إلى النازحين جراء السيول في مدينة غات.

وأوضح فرع سبها في الجمعية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القافلة أطلقت بالتعاون مع فرق الإسعاف والطواري بفروع الجمعية في ( طبرق ، درنة ، البيضاء ، بنغازي ، جالو ، أوباري).

