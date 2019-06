“السيسي” يستعرض رؤية مصر للحل السياسي للأزمة الليبية مع نظيره البيلاروسي

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاتشينكو .

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن اللقاء شهد بحث آخر مستجدات الأوضاع الليبية.

واستعرض السيسي رؤية مصر للحل السياسي في ليبيا وجهودها من أجل توحيد ودعم المؤسسة العسكرية الليبية بهدف تمكينها من القيام بمهامها، لا سيما في إطار حملتها للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.

