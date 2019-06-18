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الشويهدي: إلغاء منصب القائد العام يأتي في صالح الوطن

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف عضو مجلس النواب المنشق عن البرلمان في طبرق جلال الشويهدي قرار المجتمعون في مجمع قاعات ريكسوس بطرابلس القاضي بإلغاء منصب القائد العام بأنه قرار مدروس ويصب في صالح الوطن ولم يأت اعتباطا، على حد قوله.

الشويهدي أوضح في تصريحات لقناة “ليبيا روحها الوطن” اليوم الثلاثاء أن المنصب أو التعديل رقم 11 للقانون رقم واحد تم استحداثه من قبل البرلمان في عام 2015 لإيجاد منصب وغطاء للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر،على حد زعمه.

وأشار عضو مجلس النواب المنشق إلى أن ليبيا لا تملك تلك الجيوش الكبيرة ليكون فيها أربع مناصب عسكرية كبيرة.

وأضاف الشويهدي أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح سارع الأسبوع الماضي بالذهاب إلى مصر للحصول على دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمجلس النواب ومن وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) في محاولة لاستباق قرار المجلس، على حد زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • غبى منه فيه كالعادة لكى يكون هذا الاجماع قانونى لا بد من الجماع بين المجتمعين من جماعة الاخوان المفلسين فى حضور شنابه فاسد السراق وجماعته وسلامة وجماعته والسفيه التركى والسفيه القطرى والسفيه الايطالى والسفير البريطانى وبذلك يكتمل النصاب القانونى ويتم وضع القرار المجمع فى برميل مياه ساخن وتوضع عليه المبمبكة ولحم خروف صوان حيوان ويغلى لمدة ساعتين ويدهن بالمعجون على مؤخرة المجتمعين وينشر على حبل الغسيل الرسمية ويعمل به من تاريخ تحويل اخر خروف الاخوانى غبى منه فيه فاهذا يثبت العكس واعتراف منهم بشرعية الجيش الوطنى الليبى وقائده المشير خليفة حفتر ووجود قرار شرعى من مجلس النواب بطبرق بنصاب قانونى وفى فترة عمل البرلمان قبل انتهاء مدته وبالتالى لا يحق لا احد ان يلغى قرار تعيين القائد العام الا برلمان جديد منتخب من الشعب اما قرارات جماعة الخرفان فهى والعدم سواء ويمكن الاستفادة من هذا القرار بطباعة مائة نسخة واحدة لكل نائب مسطول وجماعته يمسحوا بها الطزطوزة ويرسلوا الباقى لحكومة السراق وسفيه قطر وسفيه بريطانيا وسفيه ايطاليا والاصل يروح لسلامة نفسه فى هذا الاجماع لكىﻻ يسوقه بثمن عالى خاصة لو كان معتمد من المؤخرة بختم الخرة عقليا لمصحة الامراض العقلية بقرقارش

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  • اكتب اليكم وان لا اتمالك نفسى من الضحك على تفاهة هؤلاء المجانين الذين يعرفون جيدا انهم مثار سخرية الجميع فلا يمكن لهذا العدد الضئيل من الخرفان ومعظمه لم يؤدى القسم اصلا وبغض النظر عن شرعية هذه الخزعبلات الا ان عددهم هزيل جدا لو كانوا بلغوا حتى حد النصاب مان يمكنن التحجج بانهم لم يتمكنوا من التعبير عن رايهم اما هذا العدد الهزيل ففضيحة واثبت ان قرار ان القائد العام للجيش شرعى مائة فى المائة باعترافهم هم لا من يخاول الغاء قرار ويفشل فى تحقيق النصاب فمعنى ان ذلك ان قرار مجلس النواب صدر بنصاب قانونى ومن مجلس شرعى وان مكلف من البرلمان وان هذا الهزيان فى خبر كان مما سيعطى ثقة اكبر للقائد ان 32 صرصار لن يستطيعوا لو اجتمعوا على قضبان قطار التحرير الذى يقوده القائد ويدهسهم فى طريقه

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