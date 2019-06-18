“الكهرباء” تزف بشرى لأهالي الجنوب

قالت الشركة العامة للكهرباء إن مهندسيها وفنييها تمكنوا من إجراء أعمال الصيانة لأبراج الضغط العالي التي سقطت خلال المدة الماضية بالمنطقة الجنوبية.

وأضافت دائرة الإعلام بالشركة، أن سقوط هذه الأبراج تسبب في تذبذب التيار الكهربائي، متوقعة أن يتم استكمال العمل خلال الأيام القليلة القادمة.

يشار إلى مئات أبراج الضغط العالي في المنطقة الجنوبية، تفترش الأرض منذ أشهر بعد أن قامت العصابات التي تمهن السرقة بفك براغيها بهدف سرقة أسلاكها.

وفي شهر يناير من العام 2018، أعلنت الشركة إسقاط 440 برج ضغط عالٍ بالمنطقة الجنوبية، بهدف سرقة كوابل الكهرباء.

وتنتشر أعمال السطو على موجودات شركة الكهرباء من محطات وشبكات بالمنطقة الجنوبية، مستغلة غياب الأمن وحالة الانقسام في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية