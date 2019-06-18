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“الكهرباء” تزف بشرى لأهالي الجنوب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت الشركة العامة للكهرباء إن مهندسيها وفنييها تمكنوا من إجراء أعمال الصيانة لأبراج الضغط العالي التي سقطت خلال المدة الماضية بالمنطقة الجنوبية.

وأضافت دائرة الإعلام بالشركة، أن سقوط هذه الأبراج تسبب في تذبذب التيار الكهربائي، متوقعة أن يتم استكمال العمل خلال الأيام القليلة القادمة.

يشار إلى مئات أبراج الضغط العالي في المنطقة الجنوبية، تفترش الأرض منذ أشهر بعد أن قامت العصابات التي تمهن السرقة بفك براغيها بهدف سرقة أسلاكها.

وفي شهر يناير من العام 2018، أعلنت الشركة إسقاط 440 برج ضغط عالٍ بالمنطقة الجنوبية، بهدف سرقة كوابل الكهرباء.

وتنتشر أعمال السطو على موجودات شركة الكهرباء من محطات وشبكات بالمنطقة الجنوبية، مستغلة غياب الأمن وحالة الانقسام في البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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