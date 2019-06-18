الرئاسي يناقش أوضاع الجنوب

ناقش رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج خلال اجتماع مع عضو المجلس أحمد حمزة أوضاع واحتياجات المناطق الجنوبية.

وقال المكتب الإعلامي للسراج في بيان إن الاجتماع تطرق إلى آخر المستجدات في غات والأوضاع الإنسانية في المدينة بعد أن اجتاحتها سيول وفيضانات وتسببت بهدم عدد من البيوت وتشريد مئات الأسر.

وفيما لم يكشف المكتب الإعلامي إن كان الاجتماع قد أفضى إلى قرارات لصالح “غات المنكوبة” أم لا، تتواصل معاناة أهالي المدينة الذين أجبروا على هجر منازلهم في ظروف إنسانية صعبة.

وهبّت الكثير من المدن والمناطق ممثلة بجهات رسمية وأهلية، لمساعدة أهالي غات عبر تسيير قوافل مساعدت تضمنت مواد غذائية وأساسية وأدوية ومستلزمات أخرى.

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