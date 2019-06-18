بحث وضع خطة أمنية في الجفارة

بحث مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر إلطيف، اليوم الثلاثاء، وضع خطة أمنية للحفاظ على الأمن داخل منطقة الجفارة والمجاهرة به.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده إلطيف مع رؤساء مركز شرطة العزيزية والسواني والساعدية والكريمية ووحدة معلومات السواني والكريمية وبحضور عدد من أعضاء الشرطة والموظفين وشرطة النجدة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بصفحتها في “فيسبوك”، إن الاجتماع الذي عقد بمقر قسم البحث الجنائي، ناقش مسألة المتغيبين عن العمل نتيجة الاشتباكات المسلحة ومباشرة أعمالهم والالتحاق بأقرب مركز شرطة خارج مناطق الاشتباكات التي تعتبر مناطق عسكرية.

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