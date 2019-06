وكيل “صحة الوفاق”:  سنبذل جهودًا إيجابية للمساهمة في نشر ثقافة التبرع بالدم

قام وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى بجولة تفقدية صباح اليوم الثلاثاء لمصرف الدم المركزي بطرابلس للوقوف على سير عمله.

وقال وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الوزارة ستبذل جهودًا إيجابية للمساهمة في نشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين، بما يساهم في إنقاذ حياة ضحايا الحوادث والحروب، من الأطفال والنساء والمسنين، والمرضى الذين يحتاجون لنقل الدم بصورة متكررة.

وأطلع وكيل وزارة الصحة خلال جولته داخل المصرف على مخزون الدم واستمع إلى ملاحظات المسؤولين حول آلية التوزيع.

