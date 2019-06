منظمات حقوقية تكشف معاناة 20 ألف تونسي في ليبيا

المتوسط

كشفت منظمات حقوقية تونسية وليبية عن معاناة نحو 20 ألفا من العمال والسجناء التونسيين في ليبيا.

وأوضحت المنظمات أن من بين الموقوفين نساء وأطفال يعانون من تدهور حقوق الإنسان وتردي الأمن.

وقال أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبد المنعم الحر، أنه يوجد في ليبيا 700 ألف مهاجر سري و20 مركز إيواء رسمي للهجرة السرية تحوي ما بين 3500 و4000 مهاجر. مؤكدا أن الوضع في ليبيا مأساوي، وأن السلطات الليبية غير قادرة على تأمين مواطنيها فما بالنا بالأجانب.

واتهم الحر إيطاليا ومالطا تنتهكان قرارات المحاكم الدولية بإعادة ترحيل المهاجرين إلى ليبيا أو تونس.

وأشار رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إلى وجود 20 ألف تونسي حاليا في ليبيا بين عمالة وموقوفين ومسجونين، لافتاً أيضاً إلى وجود 300 تونسي موقوفين في السجون الليبية، وأكثر من 39 طفلاً في دور الرعاية ومراكز الإيواء الليبية، ونحو 20 امرأة، مطالبا الدولة بالتحرك وإيجاد الحلول لهؤلاء.

وأضاف عبد الكبير إلى صعوبة الوضع الأمني في ليبيا، الأمر الذي يستوجب إيجاد استراتيجية للنظر في الملفات العالقة، منوها إلى أن هناك نحو 200 طفل من أبناء مقاتلين تونسيين في صفوف “داعش” موجودون في سجون سورية والعراق وليبيا.

وأشار عبد الكبير إلى ظروف الصعبة التي يعيش فيها التونسيون في ليبيا في ظل أصوات القصف، وانتشار الأمراض والأوبئة داخل السجون، مؤكدا أن ملف المهاجرين السريين يحتاج إلى استراتيجية جديدة.

