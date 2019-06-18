نواب برقة يطرحون مبادرة للحل بديلة لمبادرة السراج

العنوان_طبرق

أصدر كتلة نواب برقة في مجلس النواب الليبي بطبرق مبادرة رداً على تلك التي أطلقها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج التي انتقدها البيان واعتبرها تناصر المجموعات المتطرفة والإرهابية في ليبيا.

وقالت الكتلة في بيان لها أن المبادرة التي تقدمها والتي تهدف لحقن الدماء بحسب البيان تطرح رؤية مختلفة يتم فيها الاتفاق على اتخاذ مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية وتشكيل سلطة جديدة يشارك بها الجميع باستثناء الجماعات الإرهابية .

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تتخذ حتى يتم تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في مدينة طرابلس ثم اجراء انتخابات على قاعدة دستور الاستقلال واللامركزية الدستورية والسياسية تنهي الأزمة السياشية وتحقق التنمية المكانية وعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية