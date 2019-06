التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا مساء اليوم الثلاثاء مع رئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك.

وناقشا الطرفان عدد من الموضوعات التي تتعلق بوزارة الداخلية والتنسيق بين الوزارة والديوان، بالإضافة الي بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

