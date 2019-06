“معيتيق” للسفير الإيطالي:  مسار العملية السياسية لن يكون حكرً علي فرد أو مجموعة

المتوسط:

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ظهر اليوم الثلاثاء مع لسيد سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشيني ”

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء ، مجمل التطورات الراهنة و تداعيات الحرب في طرابلس” وكذلك ملف الجرحى والمصابين في المصحات الإيطالية.

وناقشا الطرفان مبادرة رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج ، وأكد معيتيق للسفير الإيطالي أن مسار العملية السياسية لن يكون حكرً علي فرد أو مجموعة.

