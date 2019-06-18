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“معيتيق” للسفير الإيطالي:  مسار العملية السياسية لن يكون حكرً علي فرد أو مجموعة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق ظهر اليوم الثلاثاء مع لسيد سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشيني ”

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان مجلس الوزراء ، مجمل التطورات الراهنة و تداعيات الحرب في  طرابلس” وكذلك ملف الجرحى والمصابين في المصحات الإيطالية.

وناقشا الطرفان مبادرة رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج ، وأكد معيتيق للسفير الإيطالي  أن مسار العملية السياسية لن يكون حكرً علي فرد أو مجموعة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • ينبغي على السراج وباشاغا وامعيتيق والعماري .. البحث عن مكان مناسب خارج ليبيا لقضاء ما تبقى لهم من العمر ، بسرعة قبل دخول الجيش قلب العاصمة وأيضا ينبغي توكيل محامي ممتاز دولي وبسرعة ليجمع لهم ملفا جيدا للدفاع عنهم مستقبلا أمام العدالة

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  • نسيت تعطى اينزو نسخة من مبادرة شنابو فاسد السراق يمكن يحتاجها بعد قضاء حاجته يمسح بها انيزو انيزو الايطالية ويوجد طلبات على مبادرة شنابو من بريطانيا وتركيا وقطر وموزة طلبت واحدة تزحلقها

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