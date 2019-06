المتوسط

أعلن الناطق باسم الجمارك العقيد فهمي الماقوري، اليوم الثلاثاء، تأجيل تنفيذ قرار منع دخول السلع إلا عن طريق إجراءات مصرف ليبيا المركزي حتى يناير المقبل.

وكانت الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك الليبية، أصدرت تعميما إلى مدراء المديريات الجمركية بعدم السماح بدخول السلع والبضائع التجارية إلى البلاد إلا وفقا لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي.

