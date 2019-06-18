عدد الدول التي ترحب بالليبيين دون تأشيرة

ايوان ليبيا – وكالات :

ارتفعت قوة جواز السفر الليبي عالميا في عام 2019 مقارنةً مع العام الماضي 2018، وذلك وفقاً لبيانات مؤشر عالمي في قياس قوة وصلاحيات جوازات سفر بلاد العالم.

وارتفعت قوة جواز السفر الليبي درجتين وفقاً للمؤشر العالمي passport index في يونيو 2019 والصادر عن مؤسسة Henley ليحتل المركز 98 عالميا بدلا من المركز 100 في 2018.

ويُعد مؤشر Henley بمثابة تصنيفٍ عالمي لدول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم.

وفق مؤشر passport index، فإن حامل الجواز الليبي يمكنه الوصول إلى 40 دولة دون تأشيرة بينما بقية الدول تطلب تأشيرة مسبقة قبل السفر إليها.

من بين الأربعين دولة التي لا تطلب تأشيرة لحامل جواز السفر الليبي هناك من يسمح بعبور أراضيها وهناك من يشترط الوصول للمطار فقط من ثم يحتاجُ إلى تأشيرة ليدخل أراضيها.

ومعظم هذه الدول وفقاً للمؤشر هي دول الجوار لليبيا ودول أفريقية ولاتينية، مثل الجزائر وبنين وتونس والإكوادور وهاييتي وماليزيا وموريتانيا وفلسطين.

ويُعتبر جواز السفر الوثيقة الأساسية للترحال والتنقلات العالمية، ويرتبط بشكل وثيق بوضع كل بلد على حدة.

وترتبط قوة جواز السفر بمعايير كثيرة خاصة بالدولة، مثل قوتها الدبلوماسية ونفوذها السياسي وتماسكها الاقتصادي، مما يتيح لسكانها التنقّل وفقاً لهذه المميزات حول العالم بعناء أقل، وبإجراءات أسهل وأبسط.

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