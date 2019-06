المتوسط

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أنها قامت بتنظيم ورشة عمل في ليبيا حول تعزيز قدرات الحكومة في التعامل مع قضايا مراقبة الأمراض العابرة للحدود ومسائل الأمن الصحي في تدفقات الهجرة المختلطة

وأوضحت المنظمة أن الورشة التي أقيمت بدعم من الحكومة السويدية، واستمرت لثلاثة أيام، نظمت بحضور ممثلين عن وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الخارجية، والمجلس الرئاسي، ووزارة الداخلية.

The post الدولية للهجرة تنظم ورشة عمل حول مراقبة الأمراض العابرة للحدود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية