كتلة نواب برقة تنتقد مبادرة “السراج” وترد عليها برؤية مختلفة

ردت كتلة نواب برقة في مجلس النواب على مبادرة رئيس حكومة المجلس الرئاسي فايز السراج، بإطلاق مبادرة تتضمن تشكيل سلطة جديدة يشارك فيها الجميع باستثناء الجماعات الإرهابية.

واعتبرت الكتلة في بيانها، مبادرة السراج مناصرة للمجموعات المتطرفة والإرهابية في ليبيا، مقترحة رؤية مختلفة يتم فيها الاتفاق على اتخاذ مدينة سرت مقراً للمؤسسات التشريعية والتنفيذية وتشكيل سلطة جديدة يشارك بها الجميع باستثناء الجماعات الإرهابية .

وأوضحت الكتلة أن هذه الخطوة تتخذ حتى يتم تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في مدينة طرابلس، ثم إجراء انتخابات بناء على قاعدة دستور الاستقلال واللامركزية الدستورية والسياسية تنهي الأزمة السياسية وتحقق التنمية المكانية وعدالة التوزيع وتكافؤ الفرص .

