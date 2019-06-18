وزير الحكم المحلي بالمؤقتة يتفقد التجهيزات الأخيرة لمقر بلدية بنغازي

زار وزير الحكم المحلي بالحكومة المؤقتة، عادل الزايدي، أمس، مقر بلدية بنغازي، للوقوف على المراحل الأخيرة والتجهيزات الخاصة بالمقر، وكان في استقباله رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ووكيل الديوان، وموظفو البلدية.

وخلال الزيارة أشاد الزايدي بالدور الذي يضطلع به المجلس التسييري لبلدية بنغازي في مستوى الخدمات والمشاريع بالمدينة، مؤكدا على ضرورة أن يواكب الإعلام هذه المشاريع والخدمات، حتى يكون المواطن على اطلاع كامل بما يحدث داخل المدينة.

هذا وأكد بوجواري أن ما تقوم به البلدية من مشاريع وخدمات للمواطنين لا يتعدى أن يكون واجبا وطنيا تتطلبه المسؤولية المكلفون بها.

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