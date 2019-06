سلاح الجو بالوفاق يستهدف شاحنات مواد غذائية موجهة للنازحين من طرابلس

المتوسط

أعلنت بلدية غريان ، أن طائرات سلاح الجو التابعة لدفاع حكومة الوفاق، استهدفت اليوم الثلاثاء، شاحنات محمّلة بمواد غذائية وسلع تموينية وإغاثة قادمة من المنطقة الشرقية ومتجهة إلى مدينة غريان لمساعدة النازحين من طرابلس.

وأوضحت البلدية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاستهداف الجوي المتعمد تسبب في وفاة سائقين اثنين، ودمار إحدى الشاحنات وتلف كل السلع المحملة عليها.

