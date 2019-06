قرر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق ، فتحي باشاغا، استئناف التعاون مع الجانب الفرنسي في الاتفاقات الثنائية، والمجالات التدريبية والأمنية.

وكان باشاغا قد أعلن وقف التعامل مع فرنسا، بسبب دعمها للجيش في معركة طرابلس في منتصف شهر أبريل الماضي.

