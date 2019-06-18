باشاغا يبحث مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية تسهيل الإجراءات في استخراج جوازات السفر

عقد وزير الداخلية المفوض السيد فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء إجتماعا مع رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد جمعة غريبة على ضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين في استخراج جوازات السفر الخاصة بهم, والعمل على حلحلة كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه مصلحة الجوازات والجنسية.

وكما تم خلال الإجتماع الذي عقد بديوان وزارة الداخلية بطرابلس مناقشة سبل تطوير منظومة الجوازات وكذلك تسهيل إجراءات إصدار جوازات السفر للمنطقة الشرقية, وعدد من المواضيع التي تهم مصلحة الجوازات.

هذا وقد تم أيضاً مناقشة أوضاع العمالة الوافدة والأجانب من حيث الإقامة والتأشيرات والعمل على تسوية أوضاعهم وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة بالدولة, وكذلك العمل على سد احتياجات السوق المحلي للعمالة بما يساعد من انخفاض الأسعار في السوق الليبي.

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