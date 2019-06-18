ترتيبات لاستئناف تشغيل مطار بني وليد وتطوير البنية التحتية للطرق.

جمع لقاء تم بالأمس المهندس ميلاد معتوق وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني بالسيد سالم النوير، عميد بلدية بني وليد تم مناقشة الترتيبات والاستعدادات المتعلقة بتطوير وتشغيل مطار بني وليد وذلك تنفيذا لقرار من المجلس الرئاسي بتبعية مطار بني وليد لمصلحة المطارات.

وخلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة المواصلات بالعاصمة طرابلس تم ايضا، مناقشة بعض المشروعات المتعلقة بصيانة الطرق والكباري بمنطقة بني وليد حيث قام معتوق باصدار تعليماته للقطاعات المختصة باتخاذ كافة التدابير المتعلقة بإدارة وتطوير وتشغيل مطار بني وليد وكذلك اعداد المُقياسات اللازمة لصيانة بعض الطرق والكباري في البلدية.

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