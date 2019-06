المتوسط:

عقدت لجنة الطوارئ والأزمة بوزارة العدل بحكومة الوفاق ، صباح اليوم الثلاثاء ، اجتماعها السادس بمقر ديوان الوزارة بحضور ا رئيس وأعضاء اللجنة وكيل شؤون حقوق الإنسان و مدراء إدارات الشؤون الإدارية والمالية والتخطيط والعلاقات العامة والتعاون المكلف والرعاية الصحية والمكتب القانوني والمتابعة ومركز المعلومات والتوثيق والمراقب المالي ومدير إدارة العمليات والأمن القضائي ومندوب عن المجلس الأعلى للقضاء .

وناقش الحضور نتائج الاجتماع الخامس السابق الذي نوقش فيه الإجراءات التي اتفق عليها في المواضيع ذات العلاقة بإدارة الأزمة من توفير الحماية اللازمة لمقار وزارة العدل والجهات التابعة لها، وخاصة الواقعة في مناطق التوتر .

وعكف المجتمعون كذلك إلى الإجراءات الإدارية والمالية بشأن أوضاع النازحين من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية وموظفي ديوان الوزارة والجهات التابعة لها القاطنين بمناطق التوتر، والإجراءات الجارية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

The post تفاصيل لجنة الطوارئ التابعة لوزارة “عدل الوفاق” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية