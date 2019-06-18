إجراءات لحل “أزمة المياه” في سرت

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني، الثلاثاء، اجتماعا لبحث مشكلة نقص الإمداد المائي لمياه النهر الصناعي وكيفية معالجتها.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال بالبلدية، ومساعد الشؤون العامة بمديرية الأمن سرت.

وقال المكتب الإعلامي بالبلدية إن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على أن يتم إقفال المياه عن كافة المشاريع الزراعية في وقت واحد، وأن يتولى مدير موقع جهاز تنفيد وإدارة مشروع النهر الصناعي بالإفادة عن كميات المياه المتاحة من الخط الرئيسي اجدابيا سرت.

كما قرر المجتمعون أن تقوم مديرية الأمن بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإزالة الوصلات غير القانونية الموجودة على مسارات خطوط مياه النهر الصناعي.

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