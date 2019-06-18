دفعة مُهاجرين جديدة تستعد لمغادرة ليبيا

قام فريق المنظمة الدولية للهجرة بإجراء المقابلات الشخصية والكشف الطبي على المهاجرين غير القانونيين من جنسية دولة النيجر من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة، المزمع عودتهم طواعية إلى بلادهم عبر مطار امعيتيقة الدولي مباشرة الى مطار العاصمة النيجرية نيامي.

وقال المكتب الإعلامي التابع لفرع الجهاز إن فريق المنظمة الدولية للهجرة قام بإجراء المقابلات ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل داخل الأراضي الليبية حيث كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية.

يشار إلى أن فريق العمل التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قام بتسجيل المهاجرين من الجنسيات الأفريقية الصومالية والإرترية والأثيوبية من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غيرالشرعية فرع طرابلس طريق السكة وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لترحيلهم للنيجر ومن ثم إلى بلد ثالث.

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