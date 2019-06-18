مساع لإعداد قاعدة بيانات للأسر النازحة

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق فاضي الشافعي، ووكيل الوزارة محسن بوسنينه، اجتماعا ضم رؤساء فروع الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الغربية، بهدف إعداد قاعدة بيانات صحيحة وتفصيلية عن الأسر النازحة والتنسيق بين فروع الشؤون الاجتماعية والبلديات فيما يخص النازحين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الاجتماعية أن الاجتماع الذي عقد بقاعة صندوق التضامن الاجتماعي، بحث وضع الأسر النازحة نتيجة الاشتباكات الواقعة جنوب طرابلس، كما جرى التباحث حول أوضاع الأسر النازحة، وحلحلة بعض الإشكاليات التي تواجه بعض الفروع وآلية توزيع الإعانات والسلال الغذائية.

يشار إلى أن عدد الأسر النازحة جراء الاشتباكات بلغ حوالي 16 ألف أسرة نازحة جرى استضافتها خارج مراكز الإيواء وحوالي 1100 أسرة نازحة بمراكز الإيواء موزعة على 46 مركز إيواء ببلديات طرابلس والمنطقة الغربية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية