تركيا تعلن عن ترحيبها بمبادرة فائز السراج

ليبيا – رحبت تركيا في بياناً لها أمس الاثنين بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن تنظيم المنتدى الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وزارة الخارجية التركية لفتت في بياناً لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أنها ستواصل تعزيز الجهود البناءة المستندة إلى إجماع الحوار والمصالحة للمضي قدما في العملية السياسية لضمان الاستقرار الدائم في ليبيا.

يشار إلى أنهذا الترحيب التركي يأتي بعد تزويدها لمسلحي الوفاق في مايو الماضي بـ40 مدرعة تركية مسلحة وعدد من الذخائر والطائرات المسيرة المسلحة والتي وصلت على متن سفينة شحن قادمة من تركيا في وضح النهار وقد وصل جزء من هذه المعدات والاسلحة فعلاً لجماعات متطرفة وعدد من المطلوبين للعدالة محلياً ودولياً

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية