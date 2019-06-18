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تركيا تعلن عن ترحيبها بمبادرة فائز السراج

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رحبت تركيا في بياناً لها أمس الاثنين بمبادرة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بشأن تنظيم المنتدى الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وزارة الخارجية التركية لفتت في بياناً لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” إلى أنها ستواصل تعزيز الجهود البناءة المستندة إلى إجماع الحوار والمصالحة للمضي قدما في العملية السياسية لضمان الاستقرار الدائم في ليبيا.

يشار إلى أنهذا الترحيب التركي يأتي بعد تزويدها لمسلحي الوفاق في مايو الماضي بـ40 مدرعة تركية مسلحة وعدد من الذخائر والطائرات المسيرة المسلحة والتي وصلت على متن سفينة شحن قادمة من تركيا في وضح النهار وقد وصل جزء من هذه المعدات والاسلحة فعلاً لجماعات متطرفة وعدد من المطلوبين للعدالة محلياً ودولياً

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • المؤيدين لمبادرة شنابو فاسد السراق هم من يدعموه من البداية وهم تركيا وقطر وبريطانيا وايطاليا اخراج غسان قطر سلامة ولا توجد اى اضافات وكل هذه الدول تدعم امعة مثل السراق ليحقق لها مصالحها فى نهب ثروات الليبين اما الجيش الوطنى فلا يفرط فى سيادة الوطن وهذا يتعارض مع مصالحهم ولكن من سوء حظهم تأييد دولى كاسح الجيش الوطنى يقف فى وجه هؤلاء الطامعين الذين يهمهم فى النهاية بقاء عملائهم فى المشهد السياسى ولايتم ابعادهم تماما كما حدث فى مصر

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