داخلية المؤقتة تنهي العمل بخطة تأمين بنغازي ودرنة بعد إنجاز مهامهما

قرر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف، اليوم إنهاء العمل بالخطة الأمنية رقم 4، بشأن تأمين بنغازي، والترتيبات الأمنية رقم واحد، بشأن تأمين درنة، وذلك بعد إنجاز مهامهما.

وفي قرارين منفصلين صدرا عن وزير الداخلية، جاء في مادتهما الأولى أن على رئيس الخطة الأمنية ورئيس الترتيبات تقديم موقف أمني يتضمن ما تم إنجازه، مع الملاحظات والمقترحات المتعلقة بذات الشأن، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المتعلقة بانفكاك كامل عناصر الخطة الأمنية وإعادتهم لسابق عملهم.

كما وجه بوشناف الشكر إلى رئيس الخطة الأمنية وعناصرها على حسن الأداء والتحلي بالمهنية والانضباط.

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