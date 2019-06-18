بومريز يبحث مع مدير امتحانات ترهونة آلية تنفيذ امتحانات طلاب الشهادات العامة

أخبار ليبيا 24- خاص

التقي وزير التعليم بالحكومة المؤقتة الدكتور فوزي عبدالرحيم بومريز بمدير مكتب امتحانات مراقبة التربية والتعليم ببلدية ترهونة مفتاح النفاتي وعدد من موظفي المكتب.

وناقش الطرفين خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء بمقر ديوان الوزارة بمدينة البيضاء الآلية التي سوف تتخذ لتنفيذ امتحانات طلاب الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ترهونة .

وتم خلال الاجتماع طرح كيفية التعامل مع موضوع الطلاب النازحين من المناطق القريبة من بلدية ترهونة، وكيفية إجراء الامتحانات لهم.

يشار إلى أن وزارة التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة قد دأبت على الدعوة الدائمة والمستمرة لكافة مراقبات التربية والتعليم بالبلديات على مستوى ليبيا عامة لاسيما المنطقة الغربية ، وذلك لدعمهم وتقديم كافة الخدمات التعليمية لهم وذلك من أجل سير العملية التعليمية فيها لكافة أبنائنا الطلاب على أكمل وجه.

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