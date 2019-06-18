تصريحات مثيرة لـ”اللواء القطعاني” عن معركة طرابلس والساعات القادمة

أعلن اللواء على القطعاني آمر اللواء 73 مشاة بالجيش الوطني الليبي، والمقلب بـ”ذئب بنينا”، أن الساعات القادمة تحمل الكثير ولم يفصح عما تحمله تلك الساعات.

جاء ذلك عبر الصفحة الرسمية لـ”المركز الإعلامي اللواء 73 مشاة” بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وفى غضون ذلك كان اللواء عبدالسلام الحاسي، آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني الليبي، قد أكد في تصريحات خاصة لـ صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن اليومين المقبلين يحملان تغيرا كبيرا على الأرض بمواقع قواته وتحركاتها في معركة طرابلس

يذكر أن القوات المسلحة العربية الليبية، كانت قد خاضت معارك طاحنة ضد الجماعات الإرهابية بقاعدة بنينا الجوية في بنغازي، عندما حاولت اقتحام القاعدة عام 2014 وردت العناصر الإرهابية على أعقابها في أوج قوتها وضعف الجيش الليبي آنذاك.

المصدر/ روز.اليوسف